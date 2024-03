El jueves, a cinco años de su muerte, la Justicia de San Isidro decidió archivar la causa por la muerte de Natacha Jaitt sin informar siquiera a la familia, que se enteró por los medios, y en ese proceso la hija de la modelo, Antonella Olivera, advirtió que su tío Ulises había desaparecido.

Tras los infructuosos intentos de los medios por contactarlo, Ulises reapareció en las redes sociales donde agradeció la preocupación general por su situación y aprovechó para toldar a los fiscales Martín Otero y Lida Osores Soler, responsables de la decisión de la Justicia, de “sicarios”.

El viernes, Ulises habló con El impertinente (Net TV) donde finalmente explicó si la Justicia le había notificado de la decisión y qué le ocurrió durante esas veinticuatro horas en las que nada se supo de él.

“Justamente me había quedado dormido y se me había quedado sin batería del celular”, señaló Ulises. “Entonces, como no me llegaban los mensajes, se asustaron un poco y coincidió que en ese momento que me quedé dormido, se filtró esta noticia”, señaló el periodista.

Respecto a su fue notificado por la Justicia sobre el cierre de la causa, Ulises recordó que “nos enteramos por los medios, porque la justicia no nos dijo nada”. “Bah, la filtró a los medios y después nos mandó las cosas. Espantoso, ¿no?”, agregó Ulises.

“Tendría que ser al revés. Llamar a la familia, dar las explicaciones… Bueno, eso no pasó”, cerró Ulises, que se expresó muy fuerte en las redes sociales contra los responsables de archivar la causa y los expuso con nombre, apellido y fotografía.

