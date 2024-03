Si bien son muchos los gritos del afuera que recibe desde que entró a Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione se mostró un poco movilizada por las últimas palabras que le hicieron llegar en referencia a quien es su amiga en el reality de Telefe, Catalina Gorostidi.

Todo comenzó cuando hablaba Paloma Méndez recordó cuando le avisaron que Cata le había hecho la fulminante. Ante esto, Furia agregó: “A mí también me vienen a gritar cosas como ‘Alejate de Cata’”.

Furia es una de las participantes más estrategas de «Gran Hermano 2023». (Foto: captura de Telefe)

“Bueno, listo. Yo no me voy a pelear con Cata, pero me lo gritan por algo”, agregó, deslizando que estaría empezando a desconfiar de la joven con quien pegó onda desde los primeros días dentro del programa.

Por último, Furia dio que hablar con su picante comentario que estaría dirigido a Virginia Demo: “Es como que las encierra en el cuarto, les come la cabeza y maneja todo el cuarto de las pibas ahí, y a mí no me integran en eso. Pero no hablemos más de eso. Hagamos juego limpio y listo”, cerró.

ALFA ABANDONÓ GRAN HERMANO 2023

Luego de la sorpresa que causó entre los participantes de Gran Hermano 2023 el ingreso de Walter “Alfa” Santiago el pasado lunes, Santiago del Moro mostró el momento en el que el exparticipante se retiraba de la casa y deslizó algunos de los motivos que desencadenaron su abrupta salida.

“Súper gala de nominación, más eliminación. ¿Por qué digo eliminación y no expulsión? Porque van a ver lo que pasó hace un ratito. nada más. Por diversos motivos, por muchos motivos, Alfa abandonó la casa más famosa del mundo”, comenzó diciendo el conductor del programa de Telefe.

Foto: Captura (Telefe)

“Esto pasó hace un ratito nada más, mirá”, agregó, antes de que se vieran las imágenes de Alfa saludando a todos los jugadores. Además, lanzó una fuerte frase contra Catalina Gorostidi: “¡Qué sorete que es! Hasta el último minuto tiene que ser tan sorete esta pibita”.

“Ha sido un honor compartir con ustedes. Son todos unos genios. Me llevo una muy linda impresión de todos ustedes. Nos estamos viendo”, continuó Walter, mientras agarraba su valija para dirigirse hacia la puerta.

Alfa: “Ha sido un honor compartir con ustedes. Son todos unos genios. Me llevo una muy linda impresión de todos ustedes. Nos estamos viendo”.

Por último, Catalina se mostró muy feliz de esta decisión y no dudó en bailar y hacer gestos de burla al ver que el hombre ya no iba a convivir más con ella: “Chau, chau. Bye, baby. ¡Chau, cariño!”, cerró, picante y entre risas.