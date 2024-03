La pasión con que Alfa vivió su regreso a la casa de Gran Hermano le pasó una fuerte factura, cuando una arritmia lo obligó a retirarse antes de tiempo del reality tras enfurecerse por la entrada de Ariel Ansaldo, y Romina Uhrig fue categórica al opinar sobre su amigo de la edición anterior.

“A mí no me sorprende nada porque es Alfa. Así es Alfa y no lo estoy justificando porque yo muchas veces me he peleado con él porque lo calmo, le digo así no digas las cosas, yo lo quiero un montón”, afirmó la exdiputada nacional.

“Es su forma, no juega, no es un personaje, justamente es Alfa y tiene cosas que a mí tampoco me gustan, pero es su forma de ser que no lo estoy justificando y a mí misma me dan ganas de entrar a la casa y meterle un bife, porque si no entraste a jugar bajá un cambio, entraste a darle cosas a los chicos positivas”, continuó en A la Barbarossa.

Ahí, Romina reveló su charla con Walter Santiago: “Yo justo anoche salí, fui a cenar, entonces no estaba mirando GH, no sabía lo que pasó. Y me llegó un mensaje de Alfa, que está internado porque estaba con una arritmia mal, estaba con la presión alta, así que está internado. Y le dije ‘Alfa, pero no aprendiste nada’. Justamente”.

“De repente entró Ariel y de vuelta lo descolocó, se enojó, así sabiendo que no es el juego de él tampoco”, analizó.

QUÉ DIJO ROMINA UHRIG SOBRE LA SALUD DE ALFA

Por otra parte, Romina fue clara al advertir que Alfa no captó el consejo que le dio: “Es muy cerrado lo que tiene, que piensa, lo que él dice es así, lamentablemente, es su forma y no es una postura… Pero viste, yo siempre leo que es chapado a la antigua, que es muy cerrado y que nunca va a aceptar por ahí la opinión del otro”.

Romina Uhrig y Alfa en Gran Hermano 2022

De hecho, esa fue la causal de su famosa polémica: “Fue mi discusión y por eso yo me termino enojando, ¿se acuerdan? Es su forma de pensar. Él estaba muy enojado porque los insultos él no se bancó, obviamente que Cata le diga también las cosas que le decía, entonces no se bancó eso, tampoco de ninguna de las dos partes”.

“No entiende que esto es tele”, cerró Romina Uhrig sobre cómo Alfa se tomó el ingreso de Ariel Ansaldo a Gran Hermano 2023, pese a su furia.