La amistad que supieron mantener Zaira Nara y Paula Chaves parece haber sufrido un fuerte golpe sin posibilidad de conciliar una tregua. Así lo reafirmó la modelo en una nota que dio a Socios del Espectáculo.

“Hay cordialidad y buena onda. Nos cruzamos muchas veces, estamos en la misma agencia, nos cruzamos en el supermercado y en el gimnasio. Tenemos buena onda, como lo que digo siempre, no hay más que eso. No me quiero hacer ni la picante ni la no picante. O sea, no hay más vínculo, pero la onda, la buena onda y el cariño está”, remarcó Paula en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en eltrece.

Foto: Captura (eltrece)

Tras escucharla, el cronista le recordó las declaraciones de la hermana de Wanda Nara: “Ella dijo que quizás cuando los medios dejen de hablar tanto del tema, puede llegar a recomponerse”, atinó a decir. Pero la entrevistada intervino rápidamente: “Si no se está hablando más del tema, tampoco. No somos protagonistas, ya está, ya pasó. Es una historia nuestra, privada que ya está”.

“Está todo bien. Nos vamos a seguir cruzando, seguimos compartiendo agencia y está todo más que bien”, cerró la esposa de Pedro Alfonso –con quien tiene a sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa– tajante.

PAULA CHAVES HABLÓ DE SU REENCUENTRO CON CHINA SUÁREZ EN EL CUMPLE DE MERY DEL CERRO

A varios años del escándalo que despertó el fin de la amistad entre Paula Chaves y Eugenia “la China” Suárez –en el marco de lo que se conoció como el Wanda Gate por ser señalada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi– la modelo habló del reencuentro con la cantante.

“Lo que me preguntaron hoy todo el día es si te cruzaste con la China en el cumpleaños de Mery del Cerro”, comenzó diciendo el conductor de LAM, Ángel de Brito, aprovechando que Paula estaba en un móvil desde un evento.

Foto: Captura (América)

“Nos cruzamos, sí. Ahí estuvimos todos en una misma mesa y sí, todo bien. A esta edad, aunque la vida no te cruce tanto, está todo bien, buena onda, te saludás”, respondió la esposa de Pedro Alfonso (con quien tiene a sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa). Y cerró: “Compartimos ahí un rato. También estaba Lali Espósito, Cande Vetrano, Gimena Accardi y Nico Vázquez. Éramos varios, así que la pasamos muy bien en el cumple”.