Luego de que la amistad de Catalina Gorostidi con Juliana “Furia” Scaglione se viera quebrada en Gran Hermano 2023, la joven que entró nuevamente en el repechaje miró fijo a cámara y le mandó un mensaje especial a Agostina Spinelli.

“Juro que las cosas hubiesen sido diferentes. Así que, perdón, nos vemos afuera”, se la escuchó decir a Cata en los videos que rápidamente se viralizaron en las redes, dirigiéndose a Agostina, quien también se peleó fuerte con Furia.

“Y la verdad, amiga, tenías razón. Perdóname”, agregó, buscando que su relación con Spinelli se retome cuando salga del reality de Telefe. Y cerró, tajante: “Ya lo vamos a hablar afuera y estoy segura que va a ser así”.

Catalina Gorostidi le hizo la fulminante a Paloma, según Gastón Trezeguet. (Foto: captura de Telefe)

LA REACCIÓN DE FURIA TRAS LOS GRITOS QUE RECIBIÓ EN GRAN HERMANO 2023

Si bien son muchos los gritos del afuera que recibe desde que entró a Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione se mostró un poco movilizada por las últimas palabras que le hicieron llegar en referencia a quien es su amiga en el reality de Telefe, Catalina Gorostidi.

Todo comenzó cuando hablaba Paloma Méndez recordó cuando le avisaron que Cata le había hecho la fulminante. Ante esto, Furia agregó: “A mí también me vienen a gritar cosas como ‘Alejate de Cata’”.

Furia es una de las participantes más estrategas de «Gran Hermano 2023». (Foto: captura de Telefe)

“Bueno, listo. Yo no me voy a pelear con Cata, pero me lo gritan por algo”, agregó, deslizando que estaría empezando a desconfiar de la joven con quien pegó onda desde los primeros días dentro del programa.

Por último, Furia dio que hablar con su picante comentario que estaría dirigido a Virginia Demo: “Es como que las encierra en el cuarto, les come la cabeza y maneja todo el cuarto de las pibas ahí, y a mí no me integran en eso. Pero no hablemos más de eso. Hagamos juego limpio y listo”, cerró.