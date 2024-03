Así como Florencia Vigna da a entender ciertos malestares, pero sin entrar en detalles, Sabrina Rojas no tuvo pelos en la lengua para salir a responderle sin filtros a la expareja de Luciano Castro.

Por empezar, a la madre de Fausto y Esperanza Castro le “pareció un montón” que la cantante la responsabilice de la separación del actor, por lo que tenía “muchas ganas de hablar” porque sintió que todo fue “premeditado, justo sacando su música”, después de dos meses de la ruptura.

“¿Saben lo que más me molesta? Que deje dudas, que es más o menos lo que le hizo a Noelia Marzol. ‘Que si yo hablara, me hizo cosas feas a propósito’. Me encantaría saber qué cosas, porque realmente a mí no hay cosa que me convenga más en la vida que Luciano sea feliz”, explotó Sabrina en una nota con Socios del Espectáculo.

“Si vos vas a dejar una puerta abierta, que no se sabe bien qué te hice, y que parezco una mala mina que, no sé, enferma por su ex, y que te hice un montón de cosas a propósito y no contás qué…”, continuó.

POR QUÉ SABRINA ROJAS ACUSA A FLOR VIGNA DE SER “POCO SORORA”

“Digo que todo está a la vista porque es una chica que tuvo problemas con Lourdes Sánchez, con Laurita Fernández, con Noelia Marzol, con Flor Jazmín Peña. O sea, yo no ando por la vida peleándome con mujeres y teniendo que retractarme pidiendo perdón porque me fui de mambo. A mí no me sucede”, repasó los enfrentamientos de la autora de Puedo Solita.

“A veces pienso real que es ingenua y que no se sabe manejar en el medio. Y otras veces, cuando veo que en el momento que sale a hablar es lanzando un tema y otras cosas, detalles que he visto, digo, no. No es ingenua. Pero me confunde”, cerró Sabrina Rojas letal contra Flor Vigna.