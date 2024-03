Luego de varios días en los que se convirtieron en protagonista por los fuertes cruces de declaraciones que brindaron en distintos medios, Flor Vigna y Sabrina Rojas decidieron dirimir sus diferencias en una charla privada y compartieron con sus seguidores algunos detalles de esa charla.

“Estuvimos hablando mucho con Sabri, hablamos de lo que nos dolía, de lo que nos molestaba, de saber ver que muchos fueron malentendidos y que para sanar nos teníamos que entender la una a la otra”, comnezó diciendo la expareja de Luciano Castro en un posteo que subió a Instagram Stories.

“Le pusimos lo mejor de nosotras, nos escuchamos, decidimos arreglar todo y cerrar el capítulo como nos merecemos: entendiéndonos y aprendiendo de la situación. Muchas veces, uno habla desde el dolor y lo rotos que estamos. Por eso, además de hablar en privado con Sabri, quisimos compartirles esta parte del proceso donde, con mucho amor, nos entendimos”, agregó.

Por su parte, la actriz dijo lo suyo en otra publicación: “Paso por acá para contarles que con Flor tuvimos la posibilidad de tener una charla sanadora donde nos escuchamos, nos entendimos, nos comprendimos y así pudimos pedirnos disculpas por cosas que consideramos podían haber lastimado la otra”.

Y cerró, a corazón abierto: “Quien lo entienda, bienvenido sea y quien no, solo decirle que escuchar al otro trae calma, es salud. Así que puedo decir que gracias a que dos mujeres eligieron escucharse pudieron cerrar un capítulo de manera adulta y amorosa. Gracias por eso, Flor, nos deseo lo mejor a las dos”.

PICANTE RESPUESTA DE SABRINA ROJAS A FLOR VIGNA TRAS ASEGURAR QUE TUVO “MUCHO QUE VER” EN SU SEPARACIÓN

Luego de que Flor Vigna rompiera el silencio y asegurara que Sabrina Rojas tuvo “mucho que ver” en el fin de su noviazgo con Luciano Castro, la actriz rompió el silencio y fue contundente con sus declaraciones.

Indagada por el posteo en el que expresó “Respiro profundo…”, y que subió a las redes poco después de los dichos de Vigna, Sabrina se sinceró en una nota que dio a A la tarde: “No era una indirecta, era para Flor”.

“No quiero ser parte de la promoción de su disco. Me sorprendió mucho que justo ahora tenga ganas de decir algo. Preguntale a ella que es la que tiene el problema, yo siempre fui clarísima con cuál era mi problema con ella”, agregó.

Y siguió, tajante: “No tengo ni idea de por qué Flor dijo eso. Cuando tuve algún problema, lo dije claramente y no dé puertas abiertas. Dije ‘me pasa esto y esto’ y no dejé puertas abiertas. Cuando alguien deja puertas abiertas y dice ‘me hizo cosas horribles’… me parece que es una manera que tiene Flor, de acusar a gente dejando puertas abiertas. Es mejor que diga qué le sucede así le pido disculpas o le explico por qué está equivocada”.

Por otro lado, Rojas aseguró que estuvo cerca de comunicarse con la joven para hablar de este tema: “Estuve a punto de llamarla, pero ya está”, lanzo. Y sobre su relación con el padre de sus hijos Esperanza y Fausto, cerró: “Está todo súper, anoche cenamos juntos en casa”.