Una vez más un acto racista se registró en la Liga de España, lo que menos imaginariamos es que esta vez lo sufriría un argentino campeón del mundo como lo es Marcos Acuña, actualmente en el Sevilla FC, que no la pasó bien en su visita a Getafe más allá del triunfo de su equipo por Si bien Sevilla se quedó con el triunfo por 1-0 con gol de Sergio Ramos, ex Real Madrid.

promediando los 60’ minutos de juego el Huevo se acercó a hablarle a el árbitro del encuentro, Javier Iglesias Villanueva y a uno de los asistentes. Automáticamente se activó el protocolo. Según el ex Racing, un grupo de hinchas del Getafe llamó “mono” en reiteradas ocasiones, producto de esos insultos provenientes de las gradas se detuvo el encuentro por varios minutos, como indica el protocolo.

🚨🇦🇷 Marcos Acuña fue VÍCTIMA de RACISMO por parte de la hinchada del Getafe. Le cantaban y le gritaban “Mono”. Vergonzoso. ⛔️ Vía @relevo. pic.twitter.com/WMCFlQF7Iv — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 30, 2024

Al final de cuentas, los dirigidos por Quique Sanchez Flores se quedaron con un triunfo clave para escapar de la zona de descenso (14° con 31 unidades)

El Sevilla FC condena los insultos racistas y xenófobos sufridos este sábado por su jugador Marcos Acuña y su cuerpo técnico durante el #GetafeSevillaFC. #LALIGAVSRacismo — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 30, 2024

Sergio Ramos, capitán del equipo, fue el primero en salir a defender a su compañero ante los medios: “Venimos reclamando, dentro del fútbol, respeto, que la gente no venga a liberarse y a decir tonterías. Toca señalarlos y prohibirles la entrada, esto debe ser un deporte para unir, no para separar. Ellos no pertenecen a los estadios de fútbol”, repudió públicamente el español. Otro solidario fue Djené, capitán de Getafe, y agregó que “si se han escuchado cantos, hay que parar porque eso no puede ser”.

✋🛑 En el deporte no hay lugar para actos racistas o de odio.

LALIGA condena firmemente cualquier gesto de racismo y seguirá trabajando hasta erradicar estos comportamientos intolerables de nuestro deporte. #LALIGAVSRacismo pic.twitter.com/YRpe4Xpgnb — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) March 30, 2024

EL INFORME OFICIAL DEL ÁRBITRO

El informe del árbitro refleja la gravedad de la situación: “En el minuto 68 tuve que detener el encuentro por insultos racistas sobre el dorsal 19 del equipo visitante con palabras como “Acuña mono” o “Acuña vienes del mono” desde aficionados situados en la zona central del campo detrás de la posición de mi árbitro asistente N°2. Dicha incidencia, siguiendo el protocolo de actuación en estos casos, fue anunciada por megafonía, no reanudando el juego hasta dicho momento dos minutos y medio después y no produciéndose en ninguna ocasión más en el encuentro“.