Morena Rial apuntó con todo contra Luis Ventura en una entrevista con Socios del Espectáculo luego de que el periodista confirmara la noticia de su embarazo.

“¿Un hermanito para Francesco pasa a ser mamá?”, le preguntó Matías Vázquez a la influencer, quien respondió: “La verdad que confirmaron cosas que no tendrían que haber confirmado”.

“Las madres esperan un tiempo prudencial para hablar de su embarazo porque uno nunca sabe qué puede pasar, yo hace un año y medio perdí un bebé y tengo que esperar tiempo prudencial para decirlo”, manifestó.

Morena Rial habló con Socios del Espectáculo.

Entonces, lanzó contra Ventura: “Un infeliz vino a confirmar las cosas que no tiene por qué confirmar, gente que no tiene por qué me respetó y él que tendría que haberlo hecho no me respetó”.

“Es un pelotudo acelerado que por un minuto de fama lo hizo o porque no tenía ninguna noticia tiró esa bomba. No tiene por qué, yo no estoy ni si quiera de tres meses”, dijo Morena indignada.

MORENA RIAL REVELÓ QUE LE PIDIÓ A LUIS VENTURA QUE NO CUENTE LA NOTICIA DE SU EMBARAZO

Morena Rial reveló al programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich que le pidió a Luis Ventura que no cuente que estaba embarazada y que aún así él confirmó la noticia.

“Estoy enojada con Luis, es como una tración, es más, le dije ‘no hables’ y ahi está. Aparte creo que lo tiene que confirmar una madre, el padre o de última Francesco, mi hijo”, dijo la influencer.