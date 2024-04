Laurita Fernández respondió sincera cuando los Socios del Espectáculo le preguntaron si Nicolás Cabré fue tóxico en su relación.

“¿Cabré era muy tóxico?”, le preguntó Rodrigo Lussich y la actriz contestó: “No. Si me ha pasado de ir dándome cuenta a través de los años qué me hace bien a mí y qué no”.

“Pero no porque el otro tenga una falla o algo que no catalogue de tóxico, sino en ceder en un montón de cosas que después me di cuenta que no era feliz de esa manera”, explicó la bailarina.

LAURITA FERNÁNDEZ, SINCERA SOBRE CUÁNTO LE COSTÓ CORTAR SU RELACIÓN CON CABRÉ POR RUFINA

Laurita Fernández fue sincera en el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich al responder cuánto le costó cortar su relación con Nicolás Cabré por Rufina.

“Vos también te habías vinculado con la nena que tuvo con la China Suárez”, le recordó el conductor y ella contestó en el estudio de eltrece: “Eso fue lo más difícil”.