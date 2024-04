Eduardo Salvio tuvo su etapa en Boca de la mano de Miguel Ángel Russo, con quien se coronó campeón de la Superliga 2019-20. Si bien su paso no terminó de la mejor manera, confesó su cariñó por el club y las ganas de volver.

En dialogo con TyC Sports, dejó en claro su amor por el Xeneize: “Lo dije en una entrevista, extraño mucho Boca. Fue un privilegio jugar ahí, es de las mejores cosas que me pasaron en la vida”.

“Además pude ser campeón. El mundo Boca es diferente a todo, nada se puede comparar. Se extraña eso, la Bombonera…”, agregó el ‘Toto’, actualmente jugador del Club Universidad Nacional

Después, reveló que sigue de cerca al Xeneize y también dejó una declaración relacionada a Pol Fernández: “Acá no me pierdo ni un partido, salvo que esté jugando. Estoy en contacto con los chicos, Pol (Fernández) el otro día me dijo cuándo iba a volver que me necesitan”.