Inesperadamente, Sabrina Rojas fue a LAM para promocionar su nuevo trabajo junto a Augusto “Tartu” Tartúfoli en América y terminó hablando de Nicole Neumann.

Los invitados ingresaron al programa de Ángel de Brito luego de ver una nota del temprano debut como modelo de Nicole, de repasar su dura historia familiar, y Sabrina recordó que allá por el 2006 fue la cómplice de Neumann para que se pueda ver en secreto con Fabián Cubero porque aún no estaba separada definitivamente de Nacho Herrero.

Vale agregar que cuando el entonces futbolista comenzó su relación íntima con Nicole también estaba de novio.

SABRINA ROJAS CONTÓ QUE ENCUBRIÓ A NICOLE NEUMANN PARA QUE SE VEA EN SECRETO CON FABIÁN CUBERO

Sabrina Rojas: -Yo trabajaba con Nicole cuando ella se estaba separando de Nacho y estaba conociendo a Cubero. Yo le hacía el aguante para que se puedan ver. Salíamos en grupo

Ángel de Brito: -Les hacías de pantalla.

Fernanda Iglesias: -¿Hacían teatro?

Sabrina: -Sí, hacíamos teatro con Nito Artaza. Entonces, salíamos en grupo y disimulábamos que estábamos todos juntos. Y ellos ya estaban ahí.

Ángel: -¿Vos ya estabas con Luciano?

Sabrina: -No, ahí no estaba con Lu todavía.

Fernanda: -Cubero también tenía novia.

Sabrina: -Sí, tenía una novia marplatense.

Fernanda: -Llegaba a la casa todo lleno de brillantina.

Ángel: -Ella también la sufrió porque la dejó de un día para el otro.

Yanina Latorre: -Sí, la dejó por Nicole.

Sabrina: -Los dos flashearon. Tuvieron una familia, tres hijas. Puede pasar.

Yanina: –Sí, se recontra enamoraron.

Ángel: -Los dos tenían pareja y los que se quedaron afuera sufrieron.

Marcela Feudale: -¿Se conocieron en la foto famosa del vestuario?

Yanina: -Sí, la foto famosa en el vestuario de Vélez.

Ángel: -Me contó la gente de la revista que Nicole eligió a los jugadores de Vélez. Dijo “quiero este, este y este”. Eran los que les parecían lindo para las fotos, que era Marcos Angeleri, Mariano Pavone, Cubero y no me acuerdo quién más estaba…

Sabrina: -Yo si soy Nicole también, la banco.