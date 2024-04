Matías Soulé no tuvo lugar en la Juventus y decidió dar un paso importante en su carrera yéndose al Frosinone, donde le sobran minutos y también los goles, siendo una de las promesas más grande del calcio italiano.

En una con ESPN, el ex jugador de la Vecchia Signora habló sobre Cristiano Ronaldo y el contacto que tuvo con el durante su etapa en el gigante de Italia: “Me sorprendió lo buena persona que era. No lo conocía, pero escuchaba lo que se decía de él”.

“La verdad que diez puntos. Es un genio. Me acuerdo que un día fuimos a comer y se me sentó al lado, yo no había hablado nada con él”, agregó el delantero de la Selección Argentina.

Despues, dio otros detalles importantes sobre la charla que tuvo con la estrella del Al Nassr e histórico jugador del Real Madrid: “Me sorprendió porque no me lo esperaba para nada. Me contó de todo: de los autos que tenía, de cómo era el Madrid”.