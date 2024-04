En el cierre de la semana de LAM, Fernanda Iglesias reveló detalles de la conversación que mantuvo Flor Vigna tras confesar que volvió a estar cara a cara con Luciano Castro, a dos meses de haber puesto punto final a su noviazgo.

La angelita sorprendió al dar a conocer la radical decisión que tomó Flor después de todas las emociones que vivió al ver otra vez al actor: “Flor se tatuó toda la panza. Se puso como varias cosas. Me dijo que tuvo como un año muy intenso, entonces se hizo figuras alegóricas a lo que vivió. Cuando me dijo que se tatuó toda la panza, me puso el emoji de la carita agarrándose la cara”.

Flor Vigna presentó su nueva canción en la mesaza de Juana Viale. (Foto: Instagram / mesazaarg)

Por otro lado, la periodista reconoció que la visita de Luciano a Vigna (que se llevó a cabo el pasado miércoles) tuvo un objetivo puntual: “Fue a la casa de ella para llevarse sus cosas. Fue un momento terrible. Hablé con Flor hoy y me dijo ‘lloramos mucho. Yo lo quiero mucho a él, pero no estoy para volver’. Parece que él quiere volver. Luciano querría volver, pero ella no. Ella me lo dijo”, expresó. Y cerró: “Me aclaró que se abrazaron llorando, pero que no se besaron ni nada”.

PAMPITA OPINÓ DE LOS POSTEOS DE FLOR VIGNA MOSTRÁNDOSE TRISTE POR SU SEPARACIÓN DE LUCIANO CASTRO

Luego de que Flor Vigna se haya convertido en el centro de debate en muchos medios por su reciente separación de Luciano Castro, sus publicaciones en las redes, la canción que le dedicó a su ex y sus picantes declaraciones contra Sabrina Rojas, Carolina “Pampita” Ardohain no dudó en dar su opinión sobre la cantante.

“Caro, te quería preguntar a vos por Vigna. Vos que tuviste momentos de crisis también, y con la prensa encima, ¿qué le dirías?”, indagó el conductor de LAM, Ángel de Brito, aprovechando que tenía a la top en un móvil.

Flor Vigna apareció llorando en sus redes sociales. Fuente: Instagram.

“Es la vida misma. Como que un día, uno está bien, otro no; y cuando estás tan expuesto, no podés ocultarlo, se te nota. Y más los artistas, que también lo usan a su favor, construyen cosas con eso, y se ponen creativos con lo que les pasa, con lo bueno y con lo malo. Aprovechan el arte para volcar ahí todo lo que les va sucediendo en la vida, así que se entiende. En una mala época te tienen que ver así, en una buena época te ven sonriente, y no lo podés tapar, me da la sensación, porque es lo que te sucede”, respondió Pampita.

Además, se refirió a los posteos de Vigna compartiendo sus sentimientos: “Hay una cosa como con tu gente, tus seguidores, tus fanáticos, que les querés mostrar todo, las buenas y las malas porque son los que te bancan y los que están del otro lado siempre, y que no te juzgan, y que te apoyan. Y capaz te dan ánimo a seguir, y los que te van valorando también cómo superás obstáculos”.

“Hay una cosa como con tu gente, tus seguidores, tus fanáticos, que les querés mostrar todo, las buenas y las malas porque son los que te bancan y los que están del otro lado siempre, y que no te juzgan, y que te apoyan”.

“Hoy, ya el tema del Instagram es como una ventana, como diciendo ‘bueno, te abro esto y podés ver un poquito de mi intimidad, de mi casa y de lo que me pasa todos los días’. Hay una conexión más directa, me parece, hoy, con las redes sociales”, cerró Carolina.