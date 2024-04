Luego de que Victoria Vannucci diera algunas declaraciones a la prensa en su paso por la Argentina, en la que confesó que mantiene a su exesposo, Matías Garfunkel, el empresario rompió el silencio a través de una fuerte carta abierta que compartió en las redes.

“Mi primer tweet desde hace casi 10 años. Soy Matías Garfunkel y siento que todo lo que leo y escucho es, en gran parte, verdad hacia mi persona. Jamás fui un trabajador, ni he sido inteligente para cuidar el buen nombre y honor que con tanto esfuerzo mis antepasados crearon. He sido un idiota en muchos aspectos de mi vida, fui egocéntrico, narcisista, egoísta”, comenzó diciendo Garfunkel en un escrito que subió a su cuenta de X (antes Twitter).

Foto: Captura de X (@MGarfunkel2024) Por: Fabiana Lopez

“Cuando escucho a mi ex, Victoria Vannucci, quien es la única persona que me sostiene al día de hoy, entiendo muy claramente los errores cometidos. En lo que si he sido muy bueno es en haber sido hijo y en ser padre. Lamento profundamente la debacle y la asumo como tal. Hoy estoy tratando de trabajar para lograr salir del agujero que siento”, agregó.

Y cerró, entre otros párrafos: “El dolor me aplasta el pecho por una infinidad de razones que no sé por cual comenzar. Hoy muchos se pueden reír de mí, pero sepan que ya no siento. Mi corazón, mi vida. la destruí y nada puedo hacer al respecto, salvo respirar. Quiero sacarme del pecho este sentimiento de dolor tan grande que siento ya que jamás imaginé dormir en un shelter o vivir de otra persona, la cual no sé cómo mirarla a la cara para que me perdone lo hecho. Pero sí quiero la verdad, ya que no tengo más nada que perder”.

EL AUDIO QUE ENVIÓ MATÍAS GARFUNKEL A LA PRODUCCIÓN DE A LA TARDE TRAS SU CARTA ABIERTA EN LAS REDES

Luego de que Matías Garfunkel generara todo tipo de repercusiones con la carta abierta que publicó en X (antes Twitter), el exesposo de Victoria Vannucci le envió un audio a la producción de A la tarde.

“Hola. Soy Matías Garfunkel, yo creé la cuenta @MGarfunkel2024 con el sólo objetivo de poder publicar mi derecho a réplica, esta carta”, se pudo escuchar en el programa que conduce Karina Mazzocco por América.

En el posteo, Garfunkel habló a fondo y como nunca de su presente, el rol de Victoria en su vida y los conflictos familiares que decidió dar a conocer entre los usuarios y el público.