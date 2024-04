Derbi italiano recién salido del horno, ¡cuidado! que aún quema. La Roma de Danielle De Rossi le ganó 1-0 a Lazio en el Estadio Olímpico por la Serie A donde el conjunto de la capital no mostró el nivel al cual nos empezamos a acostumbrar, pero aun así le bastó con lo justo para salir victorioso una vez más.

Paulo Dybala fue el protagonista del triunfo. Pues el campeón del mundo ejecutó el córner por el cual vino el cabezazo y gol de Gianluca Mancini a los 42’ del PT, pero más aún por lo que sucedió en el complemento del partido.

Durante todo el transcurso del segundo tiempo la Lazio salió decidida a buscar el empate, en una de las jugadas el francés Matteo Guendouzi desbordó por la banda derecha hasta la línea de fondo y fue interceptado por Dybala y un compañero, antes de que Guendouzi pudiera poner el balón en el área.

Hubiese quedado en un simple quite de pelota, pero la coyuntura de la barrida sumado al gesto del cordobés fue lo que terminó de encender “la mecha” en el francés de pelo ruloso. Un insulto de Dybala hacia el europeo provocó la inmediata reacción, en caliente, del jugador de la Lazio, quien tomó a Paulo por la nuca y se armó el despelote. Dybala, que no se quedó de brazos cruzados, también tomó por la parte de atrás del cuello a Guendouzi, lo cual derivó en la intervención rápida del árbitro.

A pesar de los esfuerzos de la autoridad arbitral y de sus compañeros, Paulo y Matteo, que aún seguía bastante enojado, se volvieron a acercar y Dybala se sacó la canillera, que en el frente luce una imagen de la Copa del Mundo que Argentina le ganó a Francia en la final del Mundial.

Al final de cuentas lo ya mencionado: los de Rómulo y Remo se llevaron los 3 puntos a pesar de los esfuerzos del conjunto visitante. Dybala fue reemplazado por el ex Chelsea, Tammy Abraham, a los 75’. Pero el asunto no había terminado ahí. Ya con el buzo de suplente puesto, el cordobés fue a encarar nuevamente al francés y le gritó el triunfo en la cara.

Pure class from #Dybala… Side note – he probably got injured smiling 😂 pic.twitter.com/GgMd2hqJkS

— Steven Moore (@S_K_MOORE) April 6, 2024