Tras dos semanas de descanso la Fórmula 1 vuelve a la disputa, esta vez en suelo norteamericano con el GP de Miami para lo que será la sexta fecha del calendario 2024.

En la antesala de la única tanda de entrenamientos libres hubo una respuesta a una pregunta que causó ruidos de eco en el fútbol de los campeones del mundo. ¿A qué se debe? Pues al piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez del equipo Red Bull lo increparon para preguntarle a quien elegía: River o Boca. ¿Qué dijo?

La pregunta se dio en el marco de una charla entre el piloto de la escudería austriaca, el periodista de ESPN Juan Fossaroli y el streamer argentino Gerónimo Benavides (Más conocido por Momo) sobre las calles de boxes del circuito. Checo, con la buena onda que lo caracteriza, respondió de manera contundente y sin dejar ningún tipo de duda: “Boca”

Pérez está muy relacionado al mundo del fútbol, fanático e hincha del América de Mexico, admitió que tras el cambio en el reglamento (2014) que daba posibilidad de elegir un dorsal con el cual poder identificarse, Checo eligió el 11 para llevar en su monoplaza debido a su fanatismo por Iván Zamorano, delantero chileno que pasó por las Águilas y usó ese número.

El oriundo de Guadalajara modificó su diseño habitual en el casco para homenajear a todo América Latina para el #MiamiGP. Ciudad que se caracteriza, además de por su belleza, playas e infraestructura, por ser el destino de la gran mayoría de latinos que deciden emigrar hacia el país de las barras y estrellas.

¡Qué orgullo poder representar a todos los latinos alrededor del mundo!

I’m so proud of representing the latin american people around the world.#SP11 #MiamiGP #Vamoos pic.twitter.com/OKUCbN5NK5

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 2, 2024