Clausura: en una infartante definición, así se jugará la última fecha con un título en juego

La Liga Profesional dio a conocer el cronograma de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, con un título en juego y varios partidos en simultáneos para que no exista ningún tipo de ventaja deportiva.

La fecha 16 comenzará el jueves y se extenderá hasta el domingo, teniendo en cuenta los organismos de seguridad la llegada del papa León XIV a la argentina el próximo lunes 9 de noviembre, decretado feriado nacional en el país por su presencia.

Boca (60 puntos) recibirá a Defensa y Justicia en la Bombonera sabiendo que un triunfo le concede el título de la tabla anual salvo un milagro en La Paternal. Rosario Central (57) recibirá a un Estudiantes de Río Cuarto ya descendido y Argentinos Juniors (60) deberá hacerle más de 10 goles a Huracán para superar al Xeneize en la diferencia de gol. El sábado a las 17.30 horas la gran definición.

A sabiendas que el equipo cordobés y Aldosivi matemáticamente ya no tienen posibilidades de salvarse, los focos no estarán puestos en los ya consumados descensos, pero si lo harán con los equipos que están en la lucha por ingresar o mantenerse en puestos de playoffs.

El viernes San Lorenzo e Independiente encabezan otra definición

Al igual como sucedió en la última fecha del Torneo Apertura, Independiente y San Lorenzo llegan a la última fecha del Clausura sin boleto a los playoffs asegurado.

El viernes desde las 19.00 horas tres partidos en simultáneos: el Rojo 8 ° (20 puntos) recibe a Riestra, el Ciclón 9 ° (19) a Platense y Unión 10 ° (18) a Vélez Sarsfield.