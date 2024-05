Sebastián Battaglia pasó por el programa que lidera Mariano Closs, ESPN Fútbol 12, y no se guardó nada con respecto a su paso como director técnico de Boca. Si bien su ciclo fue del 2021 al 2022, donde cosechó dos títulos con el xeneize, aún se sigue hablando en la actualidad sobre su disruptiva salida y la relación que mantenía en ese entonces con el vicepresidente: Juan Román Riquelme.

Tras quedar afuera de la Copa Libertadores 2022 en casa y por la vía de penales ante Corinthians, el ciclo como entrenador del fubolista más laureado en la historia de Boca, se terminó. Así lo pensó el Consejo de Fútbol liderado por Riquelme en aquel momento. Aunque para Battaglia esa decisión llegó justo en el momento de mayor crecimiento de su proyecto.

«ME FUI DE BOCA EN EL MEJOR MOMENTO GRUPAL Y FUTBOLÍSTICOS». Sebastián Battaglia habló sobre su salida del Xeneize. 📺 @ESPNArgentina | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/DYqOlCfzHw — SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2024

También hizo mención del ex Presidente de Boca , Jorge Amor Ameal, de quien no guarda un grato recuerdo por unas declaraciones que realizó el mandamás sobre como había que recordar al ex mediocampista de Boca.

“Nunca hablé con Ameal, no se que hacía” sentenció Battaglia a una pregunta que le hacía el panelista Martín Costa sobre sus declaraciones con respecto a la falta de refuerzos post derrota ante el Timao en conferencia de prensa.

Por último se refirió al hecho de no ser parte de la última edición de la Copa Libertadores: “Es difícil, es una obsesión desde hace mucho tiempo, desde el 2007. Se mal acostumbró a la gente en nuestra época de haberla ganado seguido que parecía fácil, pero fue muy díficil”.