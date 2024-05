Franco Mastantuono, el pibe de las inferiores de River que debutó en primera tiene apenas 16 años y 8 meses y tan solo en 96 días conviviendo con el plantel de primera Franco se adueñó de un par de récords que serán difíciles de romper. Mastantuono, que apenas es un adolescente, es el jugador más joven en marcar un gol en la historia de River y en jugar un superclásico e incluso hasta en debutar y marcar un gol en la Libertadores con esa camiseta.

Claro, todo esto no pasa desapercibido para los clubes grandes del viejo continente, como lo es el Real Madrid, club el cual quedó hipnotizado por el furor que causó la joya riverplatense e intentará convertirlo en jugador de la casa blanca en el próximo mercado de pases.

🚨⚪️ Real Madrid have already made contact with River Plate to ask for Franco Mastantuono as they really appreciate the Argentinian midfielder, as reported in March.

Real scouts believe he could be another gem similar to Fede Valverde who also joined from South America. pic.twitter.com/Q9rXL4DGYR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2024