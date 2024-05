No es sorpresa para nadie. Max Verstappen se llevó la victoria en la carrera Sprint de la Fórmula 1. El Tricampeón parece ganar hasta cuando su RB19 no se encuentra al 100% de sus capacidades, o incluso cuando sus rivales mejores y parecieran exprimir al máximo sus monoplazas. La historia de momento no parece torcer su rumbo y el dominio del neerlandés continua en el GP de Miami donde fue el primero en ver la bandera de cuadros tras 19 vueltas. Charles Leclerc (Ferrari) y Checo Pérez (Red Bull) completaron el podio.

“No enganché muy bien la largada. Tuve cerca a Leclerc en la curva 1, pero lo aguanté y después del auto de seguridad fui incrementando el ritmo. Tenemos trabajo para hacer, aunque estamos bien parados de cara a la clasificación y a la carrera. Logramos una buena diferencia en China, donde el auto se comportó muy bien; acá aún hay que tocar algunas cosas”, comentó el ganador, quien a pesar de haber logrado la victoria no se mostró contento con el andar de su auto.

En la salida protegió bien la cuerda del ataque del piloto monegasco de Ferrari y dobló antes que nadie en la primera curva y desde entonces manejó a gusto suyo el ritmo de la competencia y le sacó una ventaja de 3 segundos a Leclerc, su principal perseguidor, administrando la diferencia según su conveniencia.

De todos modos, el triunfo de Verstappen nunca corrió riesgo alguno y por entonces, la emoción de la carrera nos la dieron Daniel Ricciardo (Racing Bulls) y Carlos Sainz (Ferrari) en su batalla por el 4° puesto y Lewis Hamilton (Mercedes AMG) con Kevin Magnussen (Haas) y Yuki Tsunoda (Racing Bulls) por el 8° puesto, último escalón que otorgó puntos en esta carrera Sprint.