Javier Mascherano será el entrenador de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos París 2024, donde el fútbol se llevará a cabo entre 24 de julio y el 10 de agosto y debido a la cercanía de la fecha “el jefecito” tiene que empezar a definir la lista de convocados. Lista que solo podrá contar con tres mayores de 23 años, algo que aún es una incógnita.

Se supone que la base debería estar y en teoría es la que desde el cuerpo técnico de Mascherano quieren mantener, pero en el último tiempo hubo rendimiento de algunos jugadores que entraron en la evaluación y que podrían sumarse rumbo a París. No es necesario decir que para que algunos se sumen otros tienen que bajarse, y el que más complicado está en ese sentido es Nicolás Valentini, que no es tenido en cuenta en Boca por no haber renovado su contrato y ha perdido continuidad.

Entre los candidatos a sumarse está Santiago Hezze, volante formado en Huracán y actual jugador del Olympiacos de Grecia. Solo disputó un partido en la Sub-23, en 2021, cuando Fernando Batista era el entrenador y ahora sería evaluado debido a que hay algunos volantes con problemas físicos.

Otro candidato a ser baja es Federico Redondo, ex Argentinos Jrs y actual compañero de Lionel Messi en Inter Miami. El volante padece una lesión ligamentaría en su rodilla, y aunque estaría dado de alta para Junio y llegará con ritmo de competición, desde el cuerpo técnico buscan un reemplazo, que podría llegar a ser Kevin Zenón, con gran presente en Boca y que ya fue parte del combinado Sub-23 mientras era jugador del Tatengue, pero a la hora de armar la lista definitiva del preolímpico, Zenón fue descartado.

Otro jugador del xeneize que viene siendo observado es Luca Langoni, que se recuperó de una lesión muscular y desde el arribo de Diego Martínez como DT parece que de a poco se reencuentra con su mejor performance, volviendo a mostrar la capacidad goleadora que lo hizo destacarse en 2022. La langosta podría ser una alternativa para Mascherano en el último tercio de la cancha por las bandas para acompañar a Pablo Solari, si es que Argentina juega con un 4-4-2 con Luciano Gondou y Santiago Castro metidos en el área