Kylian Mbappé puso la cara tras la eliminación del Paris Saint-Germain en las semifinales de la Champions League y su reacción llegó rápidamente a España.

En zona mixta la prensa le preguntó si apoyará al Real Madrid ante el Bayern Múnich este miércoles y su gesto fue más que elocuente.

La estrella francesa acaba contrato a fines de junio y su camino conduce al Santiago Bernabéu; sin embargo, Mbappé se mostró decepcionado por no llegar a la final en Wembley y por su rendimiento: “El primero que tenía que marcar esta noche era yo”.

“Estoy decepcionado por las familias, aficionados… Hemos intentado darlo todo pero no ha podido ser”, agregó.

⚪️🙄 Kylian Mbappé when asked if he will support Real Madrid vs Bayern…pic.twitter.com/pIKvGKLp2Y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2024