El fútbol internacional se postergará en el sur de Brasil, a raíz de las intensas lluvias e inundaciones que causaron la muerte de al menos 85 personas y más de 100 desaparecidos.

Las imágenes de los estadios de Gremio e Internacional, dos de los equipos más grandes del Estadio Rio Grande do Soul, son impactantes y desalentadoras: los campos de juego están tapados de agua al igual que las inmediaciones.

Como consecuencia, el partido del Tricolor ante Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores que iba a disputarse el 15 miércoles 15 de mayo fue suspendido.

El equipo de Eduardo Domínguez, flamante campeón de la Copa de la Liga, jugará este jueves en la altura de Bolivia ante The Strongest por la cuarta fecha del certamen.

El día posterior, jueves 16 de mayo, estaba programado que Inter reciba a Delfín de Ecuador por la Sudamericana y también fue suspendido a la espera de reprogramación.

El Gobierno argentino, a través de la Cancillería, ha ofrecido un paquete de ayuda a Brasil en las últimas horas para hacer frente a las necesidades urgentes.

El comunicado de CONMEBOL

“En consecuencia, la CONMEBOL ha decidido posponer el partido entre Gremio (BRA) vs. Estudiantes (ARG), por la CONMEBOL Libertadores 2024, inicialmente programado para el próximo día 15 de mayo, como también el partido entre Internacional (BRA) vs. Delfín (ECU), por la CONMEBOL Sudamericana 2024, inicialmente programado para el próximo 16 de mayo. La nueva fecha para ambos encuentros será informada a la brevedad. Nos solidarizamos con todo el Estado de Río Grande do Sul manifestando nuestro apoyo a la situación que se encuentran atravesando”.