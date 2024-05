La transferencia de Claudio Echeverri, la última joya salida de las inferiores del club de Nuñez, hacia el Manchester City fue la bomba que sacudió el mundo River. Sin embargo, a pesar de la compra, el diablito no vestirá (en el corto plazo por lo menos) la camiseta del equipo dirigido por Guardiola. El grupo empresario City Group Limited había decidido desde el momento en que realizó la inversión que el destino de la joya argentina iba a ser el Girona, el equipo sensación de esta temporada en el viejo continente y que de momento se encuentra clasificando a la próxima UEFA Champions League y de ser así, Echeverri no podrá jugar dicha competición

¿Por qué el diablito no puede jugar la Champions si el Girona logra clasificarse?

No basta más que con leer el reglamento de la UEFA, donde impide que dos equipos del mismo dueño que jueguen la UCL se otorgan préstamos de jugadores entre sí. En caso de que el Girona se asegure su lugar en la máxima competición de clubes a nivel europeo es muy probable que el City Group deba cederlo a otro club a partir del 1° de enero del 2025 ya que no hay ninguna opción de que extienda la cesión en River más allá de este año. En este contexto, Echeverri solo se vestirá de Rojo y blanco si los catalanes no participan de la UCL.

🚨 #River | Si el Girona clasifica a la fase de grupos de la Champions 2024-25, Echeverri no podrá jugarla para el equipo catalán debido una norma que impide que 2 clubes de un mismo dueño se presten futbolistas entre sí. pic.twitter.com/9rnYI1eNYF — Frandeg_ (@_mundocarp_) May 10, 2024

¿Cuáles son las otras opciones que baraja el City Group para ceder al diablito?

La SAD que comparten el City Group (46%), Marcelo Claure (dueño del Bolívar boliviano, 35%) y Pere Guardiola (hermano de Pep, 16%) es de la idea que el chaqueño aún debe madurar, no solo como persona, si no como futbolista y que en ese proceso pueda nutrirse de la filosofía futbolística de los catalanes. Los destinos que asoman en caso de no ser cedido al Girona serían la Real Sociedad, el Real Betis y hasta UD Las Palmas, donde actualmente se encuentra otro argentino fichado por el Manchester City, Máximo Perrone, ex Vélez.