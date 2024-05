No es nada nuevo que el pasado lunes por la mañana post festejos de Estudiantes de La Plata campeón de la Copa de la Liga 2024 el futbolista uruguayo, Tiago Palacios, fue el protagonista de un accidente de tránsito con su vehículo personal en el cual impactó de lleno contra un surtidor de una estación de servicio de la petrolera Shell ubicada en el Paseo del Bajo y la Autopista Illia.

Cuando el jugador del Pincha fue sometido al test de alcoholemia realizado por los agentes de tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el resultado fue impactante: 1.84 gr de alcohol en sangre, por el cual no solo le retuvieron su vehículo, si no también que le retuvieron su licencia de conducir. La empleada de Shell que quedo afectada sufrió de lesiones en ambas piernas y tuvo que ser trasladada al Hospital Fernández para ser atendida.

Es terrible el choque que protagonizó Tiago Palacios. No se equivocó. Cometió una irresponsabilidad. Y la playera está viva de milagro.pic.twitter.com/J78ieN4Quo — Nacho Genovart (@NachoGenovart) May 8, 2024

Pasaron los días y el caso fue invadiendo la agenda en los medios hasta llegar al canal América, mas precisamente a “El Diario de Mariana”, donde dieron la primicia de un material inédito: publicaron un video de cómo iba manejando Tiago Palacios minutos antes de protagonizar el mencionado accidente, que fue entre las 7:15 y 7:30 del lunes. Y justamente lo que se vio en ese video no fue a Palacios manejando y resultó ser un viejo de vieja data donde la persona al volante es Lucas Janson, actual jugador de Boca Juniors y que durante su paso por Vélez, antes de arribar a La Boca, iba conduciendo su auto mientras que bailaba e imitaba la canción “Castigo” de la banda de cumbia Los Nota Lokos.

A pesar de que la conductora del programa, Mariana Fabbiani, se percató del error (Que no era el día del accidente si no que se trataba de material antiguo) sin embargo, no reconoció que no era la figura de Tiago Palacios.

🤦‍♂️Hay tanta gente capacitada en la comunicación, pero siempre acomodan al más idiota. No puede ser que en un canal de TV difamen de esta manera a Lucas Janson y que no se informen de quién es Tiago Palacios.

🤷‍♂️Después se quejan que no los mira nadiepic.twitter.com/NzF88AyDw8 — Julian Carrera🏟🎙⭐⭐⭐ (@JuulianCarrera) May 10, 2024

¿Cuáles son las consecuencias del choque de Tiago Palacios?

Producto de este accidente, el futbolista de Estudiantes quedó imputado en una causa ante la Justicia por lesiones leves (Artículo 89 del código penal de la Nación) contra la empleada de la estación de servicio. Además, se le impuso una inhabilitación de un año a manejar cualquier tipo de vehículo motorizado.