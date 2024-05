Desde la antesala al partido frente a Godoy Cruz por la última fecha de la Copa de la Liga, donde Boca buscaba la clasificación, hasta la actualidad, el caso de Nicolás Valentini y su renovación con Boca ha ido tejiendo más de una capítulo.

La decisión institucional fue clara desde un primer momento: si no renueva no juega. Y Valentini no sólo no jugó, tampoco fue convocado en los últimos seis partidos.

En las últimas horas se rumorea que el nacido en la ciudad de Junín podría perderse los Juegos Olímpicos de París 2024, a causa de su situación contractual. Son dos los motivos que hacen eco desde la entidad de Viamonte.

El primero es que AFA prefiere no citar a jugadores a la Selección Argentina con problemas contractuales. Y el segundo tema en cuestión es que Javier Mascherano quiere que sus jugadores lleguen con el máximo rodaje posible a París 2024.

Sí bien, Nicolás Valentini fue titular en aquel partido del Preolímpico ante Brasil donde Argentina sacó el pasaje para los Juegos Olímpicos, hoy su destino parece estar más afuera que adentro de la Selección Argentina.