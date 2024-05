El partido entre Tottenham y Manchester City fue definitorio para muchos equipos, y uno de ellos fue el Aston Villa. El equipo de Emiliano Martínez se clasificó a la Champions League después de 41 años.

Los Spurs quedaron sin chances con la derrota ante el equipo de Guardiola y sellaron el boleto de los Villanos. Desde sus redes sociales el club subió un video del Dibu festejando dicho logro.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 14, 2024

El equipo de Unai Emery tiene 68 puntos y terminará cuarto en la tabla de posiciones de la Premier League por detrás del Liverpool, Arsenal y Manchester City. En la última fecha visitará al Crystal Palace.

Aston Villa jugó por última vez la Liga de Campeones en 1983. En la edición anterior había sido campeón derrotando al Bayern Múnich, el mayor hito en la historia del club.

ASTON VILLA WILL PLAY IN THE 2024/25 UEFA CHAMPIONS LEAGUE! 😍 pic.twitter.com/lEJjyvkSoG

— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 14, 2024