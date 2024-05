Javier Tebas, presidente de La Liga de España, fue muy crítico con la actual Liga Profesional Argentina en una entrevista con el diario Olé: “Algo mal se está haciendo”.

El dirigente fue muy duro con la organización del torneo local y con la Asociación del Fútbol Argentino: “Creo que Argentina es un país con muchas más posibilidades y no se trabaja adecuadamente para ello. Esa es mi opinión. Creo que el fútbol argentino ha tenido mala suerte con los dirigentes de la institución. Los elegirán por votación, no sé, pero no puede ser que tu entorno vaya creciendo, que en Europa vayamos creciendo, y Argentina no crezca”.

En ese sentido, admitió que desde el Viejo Continente aprovechan la materia prima de Argentina: “Lo único que hace es nutrir de talento al fútbol europeo y cada vez se van más jóvenes. En mi opinión, el objetivo de la AFA debería ser intentar que el talento se vaya a los 20, 23, 24 años, no a los 17″.

»Tú puedes ser Gallardo, no tener buenos jugadores y te van mal las cosas»

Gallardo en Arabia. “Los jugadores son muy importantes en tu equipo. El técnico también, pero tú puedes ser un Gallardo y si no tienes grandes jugadores, las cosas te van a ir mal. Estaba Benzema por ejemplo, pero el club no es un solo jugador. Porque entonces tendríamos que hacer la misma pregunta sobre Benzema: ‘¿Por qué va tan mal?’ No, Benzema no. El equipo”.

Tebas y el gobierno de Milei

Javier Tebas se encuentra en la Argentina y se reunió con Daniel Scioli, actual Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la presidencia de Javier Milei. El encuentro se dio en medio de la intención del Gobierno Nacional de permitir las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol.