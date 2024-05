Brasil será la sede de la FIFA Women´s World Cup 2027. La noticia se conoció a través del 74° Congreso de la FIFA celebrado en Bangkok, Tailandia. Será un hecho inédito para el fútbol femenino y en general, ya que Sudamérica es elegida como sede por primera vez tras nueve celebraciones mundiales.

La Canarinha disputó la elección frente a cuatro país europeos: Alemania, Bélgica y Países Bajos. El recuento de votos final dió 119 a 78 en favor de Brasil.

En dicho sufragio, participaron las 211 federaciones que se encuentran en el Congreso de la FIFA e integran el máximo órganismo del fútbol mundial

The 2027 #FIFAWWC will be hosted by Brazil! 🤩🇧🇷 pic.twitter.com/iPAISNUZmc

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) May 17, 2024