Siete meses después de que estallara el escándalo conocido como el Yate Gate, en donde se descubrió al ex jefe de Gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde y a la modelo Sofía Clerici de vacaciones en Marbella, mostrando una ostentosa vida, la Justicia no sólo no avanzó en la causa, sino que los tortolos se siguen mostrando juntos.

Fue la propia influencer quien publicó en sus redes sociales imágenes junto con el ex intendente de Lomas de Zamora, en un coche en donde se lo ve conduciendo y luego recostado en un sillón. En lo que parece ser una escapada romántica.

Bajo el tirulo: “Ruta de amor”, Clerici compartió en Instagram el registro fotográfico de su viaje en compañía del político ligado al juego bonaerense. Justo a las imágenes escribió: “Cómo me miman”.

Fuente: Nexofin