El mercado de pases está a la vuelta de la esquina y ya comenzaron a surgir rumores en el futbol argentino. Entre tantos, se habló del interés de Boca por el paraguayo Luís Amarilla, quien milita en el Mazatlán de México.

En este contexto, el delantero, con pasado en Vélez, dio una nota para Mundo Boca Radio donde se mostró más que agradecido: “Un interés de parte de Boca es muy importante para cualquier jugador y que se fijen en uno es un gran privilegio”.

Luego, el ex jugador del Fortín se refirió a la importancia de Cavani en el Xeneize: “Sabemos lo que significa Edinson y a quién no le gustaría jugar al lado de un ídolo. Me referencio mucho con él. Ojalá se pueda dar la oportunidad y pueda aprovecharla”.

“La Bombonera es un estadio mítico del fútbol mundial, obviamente me entusiasma poder jugar allí con su gente que alienta como loca. Agradezco a la gente de Boca que me hizo saber en estos días su afecto cuando se mencionó mi nombre”, finalizó Amarilla.