Nunca mostró su mano, la mantuvo oculta hasta el momento de la verdad. Por algo siempre dicen que los resultados de las prácticas libres hay que tomarlos con pinzas.

Max Verstappen se hizo con la Pole Position en el Gran Premio Made In Italy Della Emilia Romagna (Imola, simplificado de la mejor manera). El neerlandés fue acompañado por Oscar Piastri (aunque después recibió una sanción de 3 lugares por obstaculizar a Kevin Magnussen en su intento de vuelta rápida, cayendo hasta la P5) y Lando Norris, ambos del equipo McLaren, en la foto al final de la tanda clasificatoria. Y aunque se lo vio sonriente tras obtener la Pole, la procesión fue por dentro, ya que el tricampeón tuvo tres prácticas libres para el olvido, con tiempos lejos de los líderes e incluso con un incidente con el heptacampeón Lewis Hamilton (Mercedes AMG). Sin embargo, y como mencionamos al comienzo, nada está dicho hasta el momento que se baja la bandera a cuadros. Max ajustó su Set Up en el RB20 y salió a girar a fondo aprovechando cada milímetro de la pista, como nos tiene acostumbrados.

Verstappen no solo consiguió quedarse con el “1”, si no que igualó un récord histórico de Ayrton Senna (¡y justo en Imola!) al lograr su 8va Pole de manera consecutiva. Algo que la leyenda brasileña había conseguido desde el GP de España de 1988 hasta el GP de Estados Unidos 1989. En el caso del León Neerlandés su récord es desde el GP de Abu Dhabi 2023 hasta la fecha de hoy, y puede seguir ampliándolo.

“Fue difícil. Estábamos muy lejos, no esperaba la pole y eso me pone contento. Pude sentir mejor el auto, logré empujar más. Estar al límite en esta pista es increíble y lo disfruté mucho”, dijo Max al finalizar la qualy. Y además agregó: “Viene siendo un gran comienzo de año. Es muy especial haber alcanzado el récord en esta pista, donde pasaron 30 años del accidente. Es increíble igualar a un piloto impresionante como él” Sostuvo el piloto de Red Bull.

☝️ This one is very special. Thanks to @redbullracing for their incredible work 💪#KeepPushing #ImolaGP pic.twitter.com/tTv5yEaktA

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 18, 2024