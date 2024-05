El yogur es nutritivo, versátil, rico y se puede consumir a cualquier hora del día. Es, por tanto, un ingrediente interesante para añadir a tu alimentación, siempre y cuando elijas bien.

En el supermercado hay diferentes variedades, sabores, colores y tamaños que, en ocasiones, pueden confundir un poco haciendo que te lleves uno que no es tan saludable como creés. Estos son los errores más típicos que podés cometer.

No fijarte en el etiquetado: prestar atención a la etiqueta es lo más importante. El dato que determina si es un buen yogur o no es la cantidad de azúcar. No nos referimos al azúcar intrínseco (la lactosa) del propio lácteo, que representa entre 4 y 5 gramos por cada 100, sino al azúcar añadido. En la lista de ingredientes, lo verás en la segunda o tercera posición, ya que aparecen en función de la cantidad que contengan, siendo el primero el ingrediente que tiene en mayor cantidad. Para que sea saludable, no debe contener más de cuatro ingredientes. De lo contrario, estamos ante un producto ultraprocesado.

Fuente: Nexofin