Cada vez que puede, Oscar Ruggeri se convierte en noticia por sus dichos sin filtro alguno sobre diferentes temas relacionados al mundo del fútbol: en este caso, todos están hablando de lo que dijo sobre Marcelo Gallardo.

El Muñeco fue despedido del Al-Ittihad de Arabia Sauida por malos resultados, pero eso no alcanzó para que el Cabezon se salga de su postura de defenderlo y ponerlo en un pedestal: ahora consideró que está a la altura de Pep Guardiola, quien viene de consagrarse tetracampeón de la Premier League con el Manchester City.

“Te la voy a pelear esta de Gallardo porque Guardiola no vino a dirigir acá. Guardiola hace mejor al fútbol, pero, ¿qué tiene que ver? ¿No compite con estos tipos?”, dijo Ruggeri en F90 de ESPN coincidiendo con los dichos de Federico Bulos, quien había asegurado que “Gallardo es mejor que Guardiola porque ganó la Copa Libertadores”.

“¿Por qué no puede decir eso? El Muñeco está al nivel de los entrenadores europeos”, siguió defendiendo el ex defensor de Boca y River a Bulos, ante las críticas del resto de los panelistas que no apoyaban dicha perespectiva.

“Compite con ellos, está a la altura de ellos. Se sienta en la misma mesa. Un montón de entrenadores nuestros se sientan en la mesa de Guardiola. Simeone (Diego) se sienta también, Bielsa (Marcelo) y un montón de entrenadores argentinos”, reafirmó después.

🗣️Óscar Ruggeri, en #ESPNF90: “¿Gallardo no está en condiciones de pelear con los europeos? Guardiola no vino a dirigir acá, eh. Está a la altura de ellos. Se sientan en la misma mesa”. 💭¿Qué piensan?pic.twitter.com/xFwHESD3Xk — Deportes 24 – Argentina (@deportes24ar) May 20, 2024

¿Dónde estará el futuro de Gallardo?

Después de haber sido despedido del Al-Ittihad, donde dirigió 31 partidos y obtuvo 14 victorias, 4 empate y 13 derrotas; el ex DT de River se encuentra nuevamente analizando opciones para su próximo destino.

Si bien, de momento, no existieron ofertas formales, sí lo víncularon con un gigante de Europa: en Italia aseguran que es uno de los candidatos para dirigri al Milan. ¿Se dará?