Franco Armani y el dilema de los penales: ¿mala suerte? ¿falta de preparación? ¿o simplemente es el karma? Lo cierto es que una vez más Armani volvió a ser protagonista en una definición desde los 12 pasos donde el arquero campeón del mundo tuvo una floja actuación y River volvió a perder por penales. La última victoria millonaria a través de una definición así nos debemos remontar al año 2019 vs Cruzeiro en el marco de 8vos de final de la Copa Libertadores. De ahí en más 6 derrotas al hilo.

Ayer, por los 16vos de final de la Copa Argentina Temperley se lo empató a River sobre el final con una chilena majestuosa de Fernando Martínez en el tiempo agregado de la segunda parte y ya casi que sin tiempo para mas la definición por penales nos brindó un nuevo capítulo de esta historia: Ni el machete que le brindaron desde el cuerpo técnico pudo salvar a Armani que en todas sus voladas eligió el palo opuesto a donde fue el tiro. (Solo acertó en el remate de Ibáñez que se fue por encima del travesaño)

¡TEMPERLEY DIO EL GRAN GOLPE Y ESTÁ EN OCTAVOS! El Gasolero se impuso 5-4 en los penales, con una gran actuación de Rago en el arco, y bajó a #River en 16avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/EXEX4aGMgu — TyC Sports (@TyCSports) May 22, 2024

Esto, solo es una demostración más de lo fiel que es el guardameta millonario con respecto a sus estadísticas en penales. No me confunda ni me malinterprete, Armani muchas veces fue determinante para River, a la vista está que tiene nivel de selección y que muchas veces es hasta considerado un héroe o un arquero gana partidos. Armani está más que capacitado para ser el arquero del elenco de Nuñez, pero en los penales no logra hacer pie firme.

Solo en River le patearon 65 penales (en definiciones o en tiempo regular) de los cuales solo pudo atajar 9 (el 13,85%), acertando el lado en 26. Tan solo 2 fueron desviados y el resto terminaron en gol (54). Curiosamente, el arquero es últimamente más recordado por atajar el penal que le dio el título a Boca en 2022 o por atajar otro frente a Paraguay en la Copa América de 2019 (donde mandó a callar a más de uno).

Franco Armani ATAJÓ 9 de los 65 penales que le patearon desde que llegó a River pic.twitter.com/qI43GxUzUv — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 22, 2024

Finalmente, los números finos: A lo largo de su carrera deportiva a Franco Armani le patearon 162 penales, de los cuales le metieron 122, atajó 27 y 13 se fueron desviados (8,1%). Cifras que dejan expuesto al 1 de River.