Juan Musso dejó a la Argentina bien representada: el arquero se consagró campeón de la Europa League con el Atalanta goleando a “la Cenicienta” de la temporada, el Bayer Leverkusen.

En diálogo con ESPN tuvo una cómica revelación respecto al goleador en Dublín: “Le dije a Lookman que si hacía un gol, ganábamos la copa porque el arco en cero lo íbamos a tener. Después hizo tres, exageró. Je”.

“Es un fuera de serie y aparte una persona extraordinaria. Lo quiero mucho”, agregó sobre el delantero nigeriano.

Musso rompió un registro del 2018 al dejar su arco invicto, ya que en las finales de las cinco ediciones pasadas hubieron goles de ambos equipos. El último había sido Jan Oblak.

⚫️🔵 Juan Musso is the first goalkeeper to keep a clean sheet in a #UELfinal since Jan Oblak in 2018 🙌 pic.twitter.com/u97XSTwUv3 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 22, 2024

Además del arquero surgido en Racing, José Luis Palomino también obtuvo medalla. El defensor apenas jugó en la actual temporada que se cierra debido a una grave lesión.

Su ida y vuelta con la Selección Argentina

Musso detalló su situación en el conjunto nacional, tanto el pasado como el futuro inmediato: “Con Scaloni no hablé. Ellos saben que estoy preparado, que siempre quiero estar. Se lo he hecho saber siempre y cada vez que me lo han preguntado. Muchas veces no me tocaba jugar o estar en la tribuna. Yo siempre quise estar. La Selección fue siempre mi prioridad y mi sueño más grande”.

Y siguió: “Me tocó estar en la Copa América que ganamos que fue histórica. Fui feliz cuando ganaron el Mundial. Se lo merecían, fue un grupo fantástico. Yo me siento parte. Creo que es cuestión de tiempo. Pasaron cosas que seguramente ya quedan atrás y la verdad que en cualquier momento volveré”.