Javier Mascherano brindó una entrevista en Urbana Play y se refirió a la lista de los Juegos Olímpicos: los futbolistas de la Mayor que podrían ir a París es el tema de interés.

Por lo pronto, el técnico habló de los convocados en general: “Hemos entregado una lista de 50 jugadores, y la final la entregaremos en los primeros días de julio, que es cuando nos obliga el Comité Olímpico. Tenemos una idea y vamos ajustando a las diferentes situaciones que nos vamos encontrando. Es la realidad”.

Hasta el momento, la única confirmación es la baja de Nicolás Valentini por su situación contractual en Boca. El defensor no llegó a un arreglo de su contrato.

Respecto a los tres jugadores de mayoría de edad, el Jefecito dejó la puerta abierta: “Puede haber campeones del mundo. Tenemos la suerte de que muchos jugadores se pusieron a disposición de querer estar y para nosotros es grandioso. Ya tuvimos la suerte de tener a Thiago (Almada), que fue nuestro capitán”.

Sin embargo, Mascherano evitó dar nombres concretos y alertó sobre la predisposición de los clubes europeos: “A mí, particularmente, no me gusta hablar mucho de nombres porque no quiero manosear la situación. A partir de eso, trataremos de definir. En muchos casos, no depende de nosotros sino de la voluntad de los clubes que los dejen ir”.

Los futbolistas que trascendieron son Enzo Fernández (menor de 23 años), Valentín Barco (menor de 23 años), Alan Varela (menor de 23 años), Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi y Julián Álvarez.