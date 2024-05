En todas partes del mundo resuenan los deportes electrónicos. Esto no es para menos, los eSports están formando una parte importante del mundo de los deportes, incluyendo apuestas, tecnologías y muchos sectores más.

Así, los próximos eventos del año representan un foco importante que todo amante del deporte debe conocer.

En este año estaremos disfrutando de campeonatos de League Of Legends, CS:GO, Dota 2 y muchos más deportes electrónicos. Los más cercanos en este momento son la ESL Pro League Season 20, pero también tenemos próxima la Argentina Game Show. Conoce esto y mucho más con nuestra guía sobre los eventos eSports en Argentina para este 2024.

Próximos eventos de esports en Argentina

En territorio argentino podremos ver el inicio de algunos torneos relevantes. Si bien estos no tienen tanta importancia como otros campeonatos internacionales, no cabe duda de que son tomados en cuenta por los fanáticos a nivel local.

Aquí destacamos videojuegos como CS:GO, League Of Legends o FIFA, donde tenemos diversos equipos de competitivo de origen argentino.

En el caso de la Argentina Game Show 2024, esta aún no tiene una fecha establecida. De hecho, no hemos podido ver el trailer oficial del evento aún. No obstante, teniendo en cuenta que su salida se dio para los meses de octubre del año pasado, este año probablemente se tenga la misma fecha como tentativa.

El pasado año este evento tuvo una duración de 4 días, fue celebrado en Buenos Aires y ofreció un premio de 7 millones de pesos para los participantes.

Ya hablando de clasificatorios para eventos internacionales, próximamente veremos la clasificación de los Juegos Panamericanos de eSports de Río 2024. Con este evento conoceremos la clasificación eSports World Championship IESF 2024, pero aún no existe información adicional.

Apuestas en eventos deportivos

Las apuestas en eventos eSports son uno de los factores más influyentes en este sector emergente. De hecho, prácticamente cualquier evento que veas en las noticias tendrá un mercado sobre el que podrás realizar predicciones y ganar dinero.

Aquí encontramos diversos tipos de mercados, pudiendo seleccionar un ganador, escoger quién ganará en determinada estadística o si se darán una serie de sucesos. La disponibilidad de estos mercados y su funcionamiento depende totalmente del eSport en que te encuentras apostando.

Por otro lado, también existen diferentes tipos de apuestas. Así, tienes la posibilidad de decantarse por un solo evento, múltiples partidos o partidos encadenados. Esto tiene influencia directa sobre tus ganancias, de manera que es un factor manipulable que podrás exprimir al máximo con la experiencia.

Todo esto puede ser mejorado si haces uso de ofertas promocionales como el código de promoción mystake. Así, siempre y cuando cumplan con el apartado legal argentino, las apuestas pueden convertirse en un método para generar ganancias jugosas en muy poco tiempo.

Principales eventos mundiales de deportes electrónicos en 2024

A nivel internacional existen otros campeonatos con mucha más importancia que los argentinos. Estos son eventos sumamente atractivos tanto para entretenerse como para sacar provecho mediante una serie de apuestas bien pensadas.

Para este año destacamos el The International, posiblemente el evento eSport más importante que existe. Este reúne los mejores equipos de Dota 2 y de momento no tenemos un equipo argentino entre los participantes. No obstante, debes saber que la clasificación se encuentra aún en juego, por lo que podríamos ver a ciertos equipos próximamente.

Otro evento importante son The Worlds de League of Legends. Aquí se encontrarán los mejores equipos de las principales ligas a nivel mundial. Sin embargo, aquí tampoco tenemos un equipo argentino en la lista de participantes. Si consiguen clasificarse, podríamos ver a Isurus Gaming, Leviatán o a Boca Juniors Gaming.

La fecha de inicio para los Worlds se tienen establecidas para el 25 y 28 de septiembre. En este periodo se jugará la fase de Play-in. El torneo finalizará el 20 de octubre como fecha tentativa, sin embargo, esto puede estar sujeto a alguna modificación de último momento.

En el caso de The International, esté aún no tiene las fechas establecidas. A pesar de ello, el torneo suele empezar en el mes de septiembre.

¿Qué estás esperando?

Llegó la hora de que comiences a sacarle provecho a todos estos eventos de entretenimiento del mundo del eSport. Existen una gran cantidad de oportunidades en las apuestas con las que podrás generar cifras inimaginables de dinero.

De esta forma, mantenerte al tanto de los próximos eventos a nivel nacional e internacional representa algo que no puedes dejar pasar por alto.