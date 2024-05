Jornada emotiva en el polvo de ladrillo de París: Diego Schwartzman jugó por última vez en Roland Garros.

El Peque perdió en la segunda ronda de la qualy del Grand Slam, por lo que se despidió del certamen que tres años atrás lo tuvo entre los cuatro mejores.

Schwartzman cayó con el francés Quentin Halys por 4-6, 6-4 y 7-6.

“Roland Garros es especial para mí, nunca es fácil jugar contra un jugador local, pero me sentí como si estuviera en casa”, dijo el tenista argentino.

«I’m very happy. I did my best today.» Schwartzman

Watch Diego’s full post-match interview on our YouTube channel ▶️ https://t.co/dhoik1w4gX pic.twitter.com/B47fM5UXpw

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 22, 2024