Radamel Falcao habló de su salida del Rayo Vallecano y fue consultado por un nuevo ciclo en River, ¿puede terminar su carrera en la Argentina?

En diálogo con el diario Marca, el Tigre analizó la temporada de su equipo y su participación: “La temporada fue compleja, difícil. No he tenido la participación a la que estoy acostumbrado y lo he asumido con profesionalidad para aportar desde donde me ha correspondido”.

El Rayo consiguió la salvación, pero Falcao no tuvo el protagonismo que acostumbró a lo largo de su carrera: “Para mí ha sido importante este final porque finalizo contrato y quiero llamar la atención del mi seleccionador de cara a la Copa América”.

El ex Atlético de Madrid, Chelsea y Manchester United confirmó que dejará el club y su futuro está lejos de España: “Creo que voy a tener que viajar de nuevo. Es un momento donde se buscarán otras cosas, más continuidad donde, un sitio donde pueda disfrutar al máximo estos últimos años de carrera. Me siento bien para competir aún. Y buscaré nuevos horizontes para ese objetivo”.

¿Puede retirarse en River?

Consultado si River puede ser el final de su carrera, Falcao esquivó la pregunta: “Es un club que siempre llevo en mi corazón. Estoy agradecido, me formaron como persona y profesional. River es el equipo de mi vida en Argentina, como Millonarios lo es en Colombia. Pero ahora estoy enfocado en lo que se viene”.