Una banda de delicuentes ingresaron al hogar de Marcelino Moreno, ubicado en el Predio Villa María de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza. En la vivienda se encontraban su esposa, sus dos hijos y su suegra.

Katy Rivero la pareja del futbolista, utilizó las redes sociales, para hacer un fuerto descargo sobre lo sucedido. En una historia de Instagram dió detalles del episodio.

“Hoy no tengo ganas de decir gracias a que no nos pasó nada porque lo que vivimos no se va a borrar de nuestras mentes nunca. Mi hijo se va a acordar de cómo se llevaban a su madre sin saber si ese iba a ser el último día que la vería con vida. Yo solo pedía que corriera, que no se cansara de correr” sentenció Rivero.

🇱🇻🙏🏻 ¡FUERZA, LINO! Desde Momento Granate acompañamos a la familia de Marcelino Moreno, quien ayer a la noche sufrió un violento asalto en su casa. pic.twitter.com/8y5PLB9PY9 — Momento Granate (@GranateMomento) May 24, 2024

Pese a lo sucedido, todos los integrantes del suceso se encuentran bien y sin daños físicos. El diez de Lanús, Marcelino Moreno, se encuentra concentrando con el granate, dado que este viernes a partir de las 21:30 horas en La Fortaleza, se enfrentan a Estudiantes de La Plata.

Chelino regresó este año al país después de tres años en el Atlanta United de Estados Unidos y una cesión en el Coritiba de Brasil.