Todos los focos y los cuestionamientos están puestos en Martín Demichelis después de la derrota de River ante Argentinos Juniors en La Paternal.

El técnico tuvo una reunión con los máximos dirigentes arriba del micro: el presidente, Jorge Brito, y uno de los integrantes de la secretaría técnica, Leonardo Ponzio.

A diferencia de la eliminación de la Copa Argentina, Demichelis sí habló este sábado e hizo una fuerte autocrítica tanto de él como de sus dirigidos: “Hemos dado una mala imagen en los últimos dos partidos, que no fueron en el Monumental”. Y agregó: “Confío en el grupo. El responsable soy yo. Los chicos son profesionales y querían dar la cara. No nos salió un buen partido y no hay mucho más para explicar”.

No le esquivó al enojo de los hinchas Millonarios: “Es lógico que la gente esté descontenta y no le agrade este River, a mí tampoco me gusta jugar así o quedar eliminado de la forma que quedamos. Tenemos que demostrar hombría y personalidad el jueves, a pesar del descontento”.

“Lo hablamos recién con los dirigentes, estamos para doblegar esfuerzo, por eso mañana volveremos a entrenar”, adelantó.

«ES LÓGICO QUE LA GENTE ESTÉ DESCONTENTA Y QUE NO LE AGRADE ESTE RIVER QUE VIO EN LOS ÚLTIMOS DOS PARTIDOS… SIGO CON LA FORTALEZA QUE ME CARACTERIZÓ MI NIÑEZ…». Martín Demichelis se refirió a la opinión del hincha Millonario tras los últimos traspies. 📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/HPfHXNiHad — SportsCenter (@SC_ESPN) May 25, 2024

Cambio en la planificación

La caída ante el Bicho movilizó a Demichelis a tomar cartas en el asunto y cambiar la planificación del plantel. River tenía el día libre este domingo, pero finalmente se entrenarán en el River Camp: “Vamos a doblegar esfuerzos, estaba planificado mañana el día libre, pero vamos a volver a entrenar. Hoy es el cumple de River, merecíamos regalarle una felicidad a la gente. Acepto el descontento, pero es la primera vez que nos pasa de tener dos golpes seguidos. Vamos a salir adelante, no tengo ninguna duda”

“Espero que el jueves haya una buena sinergía para ganar en el Monumental”, cerró refiriéndose al duelo por Copa Libertadores ante Táchira.