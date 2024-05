A pesar de que muchas sartenes están cubiertas por teflón antiadherente, que ayuda a que los alimentos no se peguen, al ser uno de los utensilios más requeridos y utilizados a diario, llegan a rayarse o desgastarse con facilidad.

No obstante, esto no quiere decir que tus herramientas de cocina no puedan salvarse, ya que existen consejos para evitar que se rayen y dejen de servir. Estos son cuatro consejos para que no se rayen cuando las estás lavando.

1. Lavarlas cuando no estén calientes: no importa que tu utensilio sea el más caro, por lo regular cuando están calientes y los manipulás a la hora de lavarlos, pueden correr el riego de deformarse y que si se rayan, las marcas sean irreparables. Así que, espera a que estén completamente fríos.

Fuente: Nexofin