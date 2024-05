No son horas fáciles en el mundo River. Las dos últimas derrotas del equipo, una de ellas con eliminación incluída de la Copa Argentina, generaron matices de disgusto y hasta confusión.

Martín Demichelis habló en conferencia de prensa luego de caer derrotado ante Argentinos Juniors y sumar el segundo traspié al hilo. En ella hizo un fuerte autrocrítica personal, la cual generó repercusiones con respecto al nivel del equipo, su responsabilidad y el enojo de los hinchas.

“Es lógico que la gente esté así y no le agrade este River que se vio en los últimos dos partidos. A mí tampoco me gusta jugar así y quedar eliminados como el otro día. A mí nadie me regaló nada, pasé cosas muy difíciles, sigo con la fortaleza que me caracterizó en mi niñez, adolescencia y mi madurez como profesional. Me siento orgulloso de ser el entrenador de River y así lo seré hasta el último día”.

Si bien el entrenador mostró entereza y confía en la sinergía de la gente para el partido del jueves ante Deportivo Táchira en el Más Monumental en el cierre del grupo, empiezan a sonar distintos nombres para su reemplazo, en caso de que no siga al mando del equipo en un futuro.

«Si en algún momento Demichelis decide irse del Club, los apuntados por los dirigentes serían Chacho Coudet, Ramón y Crespo, o alguno que sea ‘de la casa’.» 🗣 @juancortese en el Stream de @TyCSports / #River pic.twitter.com/tIV7ApdBu4 — 𝙈𝘼𝙓𝙄 (@maxpugliese92) May 27, 2024

Los principales candidatos: Eduardo Chacho Coudet, Ramón Díaz, y Hernán Crespo. De los tres, sólo Ramón está sin equipo tras su paso por el Vasco da Gama. Crespo viene de salir campeón con el Al-Ain en la Champions de Asia y el Chacho está al mando de Inter de Porto Alegre.

Según el periodista Juan Cortese, la idea sería que el club sea liderado por alguien de la casa siguiendo la línea de Martín Demichelis, quien tiene un fuerte vínculo con la institución desde hace muchos años.