Rafael Nadal se despide de Roland Garros: el Rey de la tierra batida tuvo su “Ultimo Baile” en el major que conquistó en 14 oportunidades.

La jornada, lluviosa, de París fue totalmente emotiva por el adiós de Rafa (37). El balear viene luchando con su físico desde hace tiempo y ya avisó que esta temporada será su última.

Fue derrota en primera ronda ante Alexander Zverev en tres sets, a pesar de que Nadal tuvo sus chances en el segundo. 6-3, 7-6 y 6-3 para uno de los candidatos.

El Philippe Chatrier lo ovacionó en su entrada, su presentación contando todos sus títulos (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022) y con cada embestida ante el alemán.

“No sé si será la última vez, pero gracias al público. Me voy cargado de amor del lugar que más amo”, fue escéptico Rafa post partido. “Hay una gran posibilidad que no regrese”, confesó.

Nadie se lo quiso perder. Novak Djokovic se hizo presente en la cancha central para ver a La Fiera ante Zverev. También la número 1 del ranking WTA, Iga Swiatek.

All eyes are on Nadal-Zverev.

