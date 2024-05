En su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina, Germán Pezzella, habló por primera vez ante la prensa local sobre su posible regreso a River en el siguiente mercado de pases. El millonario ya está clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores y quiere reforzar algunos puntos claves del equipo. Al igual que Martínez Quarta o en su momento Montiel, Pezella también sonó como un posible refuerzo de cara la competencia internacional.

El actual defensor central del Real Betis de España, club en el que ha disputado 176 partidos, fue contudente ante los micrófonos:”No quiero hablar de eso ahora, por respeto a mi club y a River que está en plena competencia” respondió el campeón del mundo en Qatar 2022.

El nacido en Bahía Blanca no le cerró las puertas de manera tajante a su ex club, pero prefirió no hablar por respeto al contrato que lo une con el club español y a la concentración que hoy le demanda su convocación a la Selección Argentina.

Sí bien no hay nada concreto, en las negociaciones que River lleva adelante con el Betis, se estima que busca la salida del jugador por un monto menor a los 4 millones de Euros de la cláusula.

Pezzela es una fija para Lionel Scaloni en la albiceleste, y desde hace un largo tiempo, es parte de la camada que ha logrado la gloria al vestir la camiseta. Habrá que esperar si el anhelo de Jorge Brito y su dirigencia, puede llegar a buen puerto una vez finalizada la Copa América de Estados Unidos.