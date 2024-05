Djokovic llegó a la capital parisina a defender la corona, tras la victoria ante Casper Ruud en la final del año pasado. Sin embargo, en la previa del segundo Grand Slam del año, sus declaraciones ante los micrófonos generaron muchas dudas.

“Han pasado varias cosas en los últimos meses, pero no quiero entrar ahí y espero que lo entiendan. No quiero abrir la Caja de Pandora”, declaró en una rueda de prensa. Y agregó: “Me quiero centrar en lo que tengo que hacer. Lo que pasó, pasó. Y está en el pasado. No lo puedo cambiar, pero sí puedo aprender para rectificar ciertas cosas que no me ayudan a estar al máximo nivel”.

El actual número 1 del mundo en el ranking, viene de caer en la semifinal del Torneo de Ginebra ante el checo Tomás Machac. Anteriomente, había caído derrotado de manera temprana y sorpresiva en el Masters 1000 de Roma. En aquella ocasión el chileno Alejandro Tabilo lo barrió en dos sets con un contudente 6-2 y 6-3.

En aquel torneo de la capital italiana, Djokovic, había sufrido el accidente del botellazo post partido ante Corentin Moutet. Una vez eliminado del torneo, el serbio sembró la duda con respecto al incidente que sufrió y lo que le pudo haber afectado a su juego en el siguiente partido.

No ha sido un gran 2024 para Novak desde lo deportivo y lo emocional. El Roland Garros, uno de los torneos más prestigiosos del circuito, es el mejor escenario posible para el serbio para ver donde está parado. Además jugará con un acondicionante especial: defender el título.