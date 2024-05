Si bien en River todavía piensan a Franco Armani como el dueño del arco durante algunas temporadas más, eso no significa que la dirigencia no quiera reforzar el puesto para generarle competencia al ex Atlético Nacional.

En ese sentido, en las últimas horas, y después de algunos cuestionamientos que recibió el Pulpo por sus rendimientos en los últimos partidos, trascendieron dos nombres importantes que interesan en el Millonario: Guido Herrera y Jeremías Ledesma.

Esto tiene que ver, además, con la latente posibilidad de que Ezequiel Centurión se marche en el próximo mercado de pases por falta de minutos, lo que le abriría las puertas a una nueva incorporación.

Herrera, capitán de Talleres de Córdoba, cuenta con el visto bueno de Martín Demichelis y gusta en la Comisión Directiva, pero se sabe que Andrés Fassi, presidente de la T, no lo dejará salir fácilmente.

Es por eso que también mucho dependerá de la predisposición que tenga el arquero de 32 años de marcharse del conjunto cordobés, donde actualmente es referente e ídolo.

En caso de que no prospere dicha opción, la alternativa es Ledesma, el ex Rosario Central que tiene contrato vigente con el Cádiz hasta junio del 2026 pero su desvinculación sería más accesible.