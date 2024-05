Tras su triunfo ante Nacional de Uruguay en la fase de grupos de la Copa Libertadores River se aseguró su pasaje al Mundial de Clubes 2025 y de esta manera solo queda un cupo más para Conmebol a través del ranking (A menos que el millonario sea el campeón de esta edición), cupo que por ahora es de Boca. Sin embargo, el Xeneize, al no disputar el máximo certamen continental, no puede sumar puntos en el ranking y debe mirar de reojo lo que sus rivales hacen en la Copa. Si bien, el conjunto del barrio de La Boca tiene una ventaja bastante considerable, no depende de si mismo, y deberá esperar que se den ciertos resultados si es que quiere volver a jugar un mundial de clubes (Última participación en 2007, tras ganar su sexta Copa Libertadores) El mismo Nacional es su principal seguidor, junto con Bolívar y The Strongest de Bolivia. Tampoco el xeneize puede descuidar lo que hacen Talleres de Córdoba y San Lorenzo

¿Cuáles son los escenarios que dejarían a Boca sin mundial de clubes?

El elenco uruguayo, si quiere quitarle el segundo puesto a Boca, deberá llegar como mínimo a la instancia de semifinales en la actual Libertadores, y en el camino deberá haber ganado 3 de los 4 enfrentamientos y empatando el restante para llegar a esa instancia. Si esa combinación de resultados llega a darse, eventualmente Nacional sumaría 16 puntos que si se suman con sus actuales 56 unidades, llegarán a los 72 puntos, superando la línea de los xeneizes con 71.

Otra posibilidad de que Boca no juegue el Mundial de Clubes es que tanto San Lorenzo o Talleres se coronen campeones, algo difícil dada la actualidad de ambas instituciones y también observando la calidad de rivales que les espera, pero que no se descarta la posibilidad de ver a los del Bajo Flores o a los Cordobeses levantando la copa y por mas que no superen a Boca en puntaje del ranking, por reglamento solo pueden ir dos conjuntos de un mismo país como máximo, a excepción de que haya más campeones de una misma nacionalidad, y el primer cupo por ranking ya lo tiene River.

Una tercera alternativa de que Boca sea baja es seguir la campaña de los equipos bolivianos, mas precisamente de The Strongest y Bolívar. Aunque resultara algo más fantasioso un equipo del país vecino gritando campeón o llegando a la final ganando todos sus encuentros hasta la mencionada instancia (único escenario si es que no son campeones). La posibilidad matemática está y desde La Ribera observan de reojo.

La cuarta posibilidad y último escenario es que River sea el campeón de la actual edición, algo que en La Boca se viviría con un sabor agridulce debido a la potencial conquista de su máximo rival, que a su vez liberaría un cupo en el ranking, siendo Boca el primer clasificado y Olimpia el segundo (Tampoco suma puntos porque no disputa competencia internacional)

¿Cómo esta el ranking de Conmebol actualmente?